Волынь: бабушка до смерти напоила водкой 11-месячную внучку

На Волыни в отношении бабушки, которая до смерти напоила 11-месячную внучку водкой, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили УНИАН ОСО УМВД Украины в Волынской области, стражи порядка выяснили причину смерти ребенка, умершего еще в ноябре. Тогда смерть девочки „списали” на эпидемию гриппа, которая свирепствовала в Украине. Однако заключение экспертизы ошеломило: ребенок погиб от алкогольного отравления.

Работники милиции установили, что 43-летняя женщина хотела успокоить свою маленькую внучку, которая постоянно капризничала, но не нашла ничего лучшего, как долить в чай водку. 30 граммов пойла стали смертельными для ребенка, и, проплакав всю ночь, девочка умерла на руках у своей матери.

Женщина убеждает, что не хотела навредить внучке, мол, просто пыталась успокоить. По словам подозреваемой, родители смотрели за ребенком плохо, часто не обращали внимания на ее плач, поэтому в основном за ребенком присматривала бабушка.

Заместитель начальника Рожищенского РО УМВД Украины в Волынской области Сергей САСОВСКИЙ рассказал, что семья, в которой произошла трагедия, не находилась на учете в милиции как неблагополучная. На данный момент в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 119 ч.1 (убийство по неосторожности) УК Украины.