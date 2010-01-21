При торопливой еде чувство насыщения запаздывает

Торопливое поглощение пищи оборачивается перееданием, а чувство насыщения при этом запаздывает. К такому выводу пришли канадские диетологи. В ходе эксперимента они предлагали 17 добровольцам-мужчинам съесть 300 граммов мороженого за различные промежутки времени. Сначала мороженое делили пополам и каждую порцию нужно было съесть с пятиминутным перерывом, затем порции резко уменьшили, но интервал между ними оставили прежним. За 30 минут до еды и через 30 минут после окончания эксперимента у добровольцев брали кровь на анализ, замеряя содержание "гормона голода" грелина, а также двух других гормонов, которые сигнализируют о чувстве насыщения - пептида YY и глюкагон-пептида GLP-1. При малом количестве этих гормонов может наступить переедание.

Как отметили исследователи в докладе, опубликованном в "Журнале клинической эндокринологии и метаболизма", у тех участников эксперимента, кто ел мороженое равными порциями на протяжении 30 минут концентрация гормонов, свидетельствующих о насыщении организма, была выше. У них также отмечено более низкое содержание грелина по сравнению с теми, кто съел свою порцию "в один присест".

Таким образом, как отметил руководитель группы исследователей Александр Коккинос, "правы родители, которые приучают детей к неторопливости в приеме пищи". Теперь исследователи хотят проверить свои выводы на группе добровольцев-женщин, но, как отметил Александр Коккинос, скорее всего результат будет таким же.

ami-tass.ru