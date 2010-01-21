Ученые зафиксировали на Солнце очень сильные вспышки

19-20 января с. г. ученые зафиксировали на Солнце крупнейшие с 2007 года вспышки.

По данным российской орбитальной обсерватории ТЕСИС, последний раз событие такого класса произошло 4 июня 2007 года. Вспышке, которая продолжалась около двух часов, была присвоена категория M2,3.

Но рекорд активности, установленный Солнцем 19 января 2010 года, был побит уже 20 января. Сообщается, что в 19:50 по киевскому времени на Солнце началась вспышка, мощность которой по классификации GOES достигла уровня M3,4.

При этом в общей сложности за прошедшие сутки произошло 20 вспышек, среди которых было 6 класса М.

Ученые подчеркивают, что новая вспышка носила импульсный характер - фаза роста уровня рентгеновского излучения на земной орбите продолжалась всего пять минут. За это время уровень вырос в 60 раз.

По данным ученых, источником вспышек стала область в южном полюсе активности, которая только недавно вышла из-за солнечного горизонта. Специалисты полагают, что столь большое количество энергетических выбросов должно вскоре истощить новую область, получившую порядковый номер 1041.

Уровень мощности вспышек обозначается буквой и числом по классификации GOES (Geostationary Operation Environmental Satellites). Буквы обозначают пять уровней мощности - A, B, C, M и X, а цифры обозначают градацию внутри каждого.

Ученые подчеркивают, что рост количества вспышек может указывать на то, что Солнце вступает в фазу роста активности после продолжительного периода минимума. Предыдущая попытка выйти из состояния спокойствия, которая произошла в мае 2009 года, закончилась для светила неудачей.