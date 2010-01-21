На Гаити спасен младенец, который провел под обломками больше недели
10:35, 21 января 2010Страна
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Настоящие чудо
На Гаити спасен трехнедельный младенец, который провел под обломками дома больше недели
В настоящее время маленькая девочка Элизабет находится в госпитале под наблюдением врачей – ее состояние улучшается, - сообщает агентство ИТАР-ТАСС.
Колумбийские пожарные, обнаружившие ребенка, считают ее спасение настоящим чудом, поскольку по мнению многих экспертов, через три-четыре дня после землетрясения шансы обнаружить живых людей минимальны.
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