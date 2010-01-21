В Луганской области начата проверка безопасности больниц

Территориальное управление Госгорпромнадзора в Луганской области начало проверки всех лечебных заведений региона.

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы территориального управления Ольга НЕГРЕБЕЦКАЯ.

В лечебных заведениях проверяют обеспечение выполнения правил безопасности содержания и эксплуатации газовых (кислородных) баллонов, автоклавов, барокамер, электроустановок потребителей.

По словам начальника теруправления Александра ТРУФАНОВА, к этому привлечен инспекторский состав сразу пяти государственных инспекций. «Это около 60 специалистов. За каждым из них распределены больницы городов и районов области. Одновременно будем проверять все кислородно-наполнительные станции. Их около 20. Если государственные инспекторы найдут серьезные нарушения правил промышленной безопасности, эксплуатация оборудования или выполнение работ будет приостановлено», - сказал он.

22 января теруправление организует семинар-совещание для специалистов по вопросам охраны труда и ответственных лиц лечебных заведений области, на котором будут проанализированы предварительные выводы аварии, которая произошла в больнице №7 г. Луганска. Эксперты и специалисты госнадзора проведут занятия относительно требований к содержанию медицинских сооружений и безопасной эксплуатации баллонов, автоклавов, рентген-кабинетов, электроустановок и т.п.

Как сообщал УНИАН, 18 января в больнице №7 в Луганске произошел взрыв кислородных баллонов, в результате которого были разрушены строительные конструкции с 5-го по 3-й этажи. Погибли 16 человек.