В Украину идут морозы до 30 градусов

22-25 января на большей части территории Украины усилятся морозы до -17/-25 градусов ночью.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

При этом сегодня в южной части страны ожидаются сложные погодные условия: в Крыму - сильные осадки и гололедица, местами налипание мокрого снега, в южных областях - местами сильный снег; в южной части и восточных областях - порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах страны гололедица.

24-25 января местами, кроме юга и Закарпатья, -27/-29 градусов, днем - до -15/-20 градусов.