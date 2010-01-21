В Украину идут морозы до 30 градусов
10:17, 21 января 2010Страна
2
В южных областях - сильный снег
22-25 января на большей части территории Украины усилятся морозы до -17/-25 градусов ночью.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
При этом сегодня в южной части страны ожидаются сложные погодные условия: в Крыму - сильные осадки и гололедица, местами налипание мокрого снега, в южных областях - местами сильный снег; в южной части и восточных областях - порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах страны гололедица.
24-25 января местами, кроме юга и Закарпатья, -27/-29 градусов, днем - до -15/-20 градусов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter