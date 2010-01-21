Собака - врач человека

Пес может стать человеку не только другом, но и доктором. В Астрахани детей, страдающих серьезными заболеваниями нервной системы, лечат собаки. Дети ухаживают за ними, тем самым улучшается мелкая моторика; пытаются дрессировать их, и в это время учатся правильно говорить, и, самое главное, много двигаются.

Страдающая ДЦП 14-летняя Аня теперь лечится по особой методике, согласно которой от пациента не требуется ничего, кроме симпатии к собакам. Такие реабилитационные программы называются канистерапией. Для России это сравнительно новая наука. Аня прошла уже несколько курсов, и сегодня улучшение ее состояния пытаются определить с помощью прибора, тестирующего нервную систему.

На сеанс канистерапии для детей с ограниченными возможностями инструктор привела лабрадора по кличке Чейза. Порода имеет значение. Собака должна сразу расположить ребят к себе, и кому, как не лабрадору, прирожденному спасателю, по силам с этим справиться.

Пациентка: «Здравствуйте, меня зовут Аня!»

Эта наука импровизаций не терпит. Занятия разбиты на несколько этапов. Торопиться тут нельзя. Сначала обязательно знакомство и только потом можно показать друг другу зубы. Они учатся плавать, как лабрадор, и отряхиваться точь-в-точь, как это делает Чейза. На самом деле дети незаметно для себя тренируют моторику и мимику. Но главное — научить их не бояться собаку.

Пациент: «Есть овчарка, я там ее видел. Такая же, как у моего отца. Таких я не боюсь».

В группе — подростки с врожденными заболеваниями нервной системы, дети из неблагополучных семей. Многие раскрепощаются сразу, другим нужно больше времени. Собака здесь не просто друг, она, прежде всего, чуткий психолог, которому одинаково интересно со всеми своими пациентами. Профессиональные врачи после такой терапии отмечают значительные улучшения в состоянии детей.

В каждый последующий сеанс вводятся все более сложные элементы. Дети знакомятся с новыми породами собак. В конце концов, они перестают опасаться даже грозных волкодавов, а те, кто страдает нарушениями опорно-двигательного аппарата, выгуливают своих четвероногих друзей без посторонней помощи.

Татьяна Юринова, руководитель детской кинологической спортивной школы : «Я спрашиваю ребенка: ты готов идти с собачкой сам? Он встает, отодвигает руку преподавателя, опирается на собаку и начинает с ней двигаться. Понимаете, он даже отказывается от поддержки преподавателя».

Все это простые чудеса канистерапии, известные человечеству с древних времен, но научное применение получившие только в 60-х годах прошлого века.

Ирина Рахманина, сотрудник кафедры общей психологии Астраханского государственного университета: «Преподаватели, которые работают с этими детьми, просто серьезно удивлены. То есть это говорит о том, что раздражитель, которым является собака, он как раз активизирует внутренние ресурсы, которые у ребенка заложены».

После ряда тестов в состоянии Ани был зафиксирован некоторый прогресс. Канистерапию, конечно, никто не считает панацеей. С другой стороны, именно такое лечение вызывает безоговорочное одобрение у маленьких пациентов. Видимо поэтому программа, стартовавшая в Астраханской области как эксперимент, скорее всего, получит здесь широкое распространение.

ntv.ru