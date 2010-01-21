Как убрать расширенные поры

Расширенные поры лица - один из признаков жирной кожи. Чаще всего поры расширены на коже носа, лба и подбородка. Из-за чрезмерной выработки жира расширенные поры могут быть забиты сальными пробками. Излишки сала, если их своевременно не удалять, могут ещё сильнее растянуть и без того широкие поры. Такова особенность жирной кожи лица, это обусловлено генетическими причинами. Кожа с расширенными порами нуждается в особенно тщательном уходе. Самостоятельного ухода за кожей в домашних условиях может оказаться недостаточно, понадобится профессиональная помощь косметологов.

Прежде всего, расширенные поры нуждаются в тщательном очищении. Лицо необходимо умывать при помощи очищающих средств дважды в день: утром и вечером. Один или два раза неделю рекомендуется использовать скраб, чтобы отшелушить отмершие клетки с поверхности кожи. В последнее время производители косметической продукции предлагают скрабы, которые подходят для ежедневного применения. В косметическом салоне необходимо систематически делать гигиеническую чистку лица. Эта классическая процедура знакома многим женщинам: кожу лица распаривают, а затем удаляют из раскрывшихся пор их содержимое. При регулярном правильном уходе расширенные поры сокращаются и становятся менее заметными.

Если поры кожи лица сильно выражены, а домашний уход и салонные процедуры не помогают решить проблему, то косметологи рекомендуют в таких случаях применять химический пилинг. Пилинги проводятся курсами в осенне-зимний период, когда солнечные лучи менее активны. Количество процедур необходимое пациенту определяет косметолог в зависимости от состояния кожи лица. Задача пилинга - отшелушить клетки кожи, сузить поры, сгладить имеющиеся на коже рубцы и шрамы от угревой сыпи, осветлить пигментые пятна. После проведения курса пилингов кожа выглядит значительно лучше, расширенные поры не исчезают совсем, но они сужаются и становятся менее заметными. Курс пилингов косметологи советуют повторять каждый год.

Самый радикальный вариант для сокращения пор лица - лазерная шлифовка кожи. Процедура проводится с применением лазера, под его воздействием верхний слой кожи сжигается, а вместе с ним и все косметические дефекты. Новый слой кожи более гладкий и упругий, с менее заметными порами. После проведения лазерной шлифовки кожа нуждается в довольно длительном восстановительном периоде: для ухода за кожей применяются специальные мази, кремы и маски. Кроме того, обновлённая кожа будет нуждаться в хорошей защите от ультрафиолетовых лучей даже зимой в пасмурную погоду. Косметический эффект от лазерной шлифовки при последующем правильном уходе сохраняется в течение нескольких лет.

Сокращению пор лица способствует такая распространенная косметическая процедура, как криомассаж лица. Кожа лица обрабатывается (массируется) жидким азотом. Криомассаж проводится при помощи деревянной палочки, на которую наматывается ватный тампон. Жидкий азот хранится в термосе. Его наносят на лицо быстрыми, словно прокатывающими движениями по массажным линиям лица или обрабатывают локально проблемные участки, если от расширенных пор страдает только Т-зона. Косметологи рекомендуют криомассаж не как самостоятельную процедуру, а как дополнение к салонной чистке лица, поросуживающим маскам и грамотному домашнему уходу. Комплексный подход к решению проблемы расширенных пор очень важен.

В борьбе с широкими порами не стоит сбрасывать со счетов маски. Сокращению пор способствуют различные маски на основе каолина. Для приготовления масок может быть использована цветная глина: голубая, розовая, чёрная, жёлтая. Глину разводят кипячёной водой, зелёным чаем, отваром из трав, тоником или лосьоном. Готовую маску наносят на лицо густым слоем, оставляют на коже на 20 минут, по истечении этого времени смывают водой. В маску можно добавить несколько капель эфирных масел, чтобы усилить поросуживающий эффект. Маски совсем необязательно готовить самостоятельно, их можно приобрести в аптеке или в косметическом магазине, останется лишь выдавить содержимое тюбика и нанести на лицо.

gigamir.net