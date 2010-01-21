Психологи: благотворительность делает людей счастливее

Коллективные труды ради высшего блага - единственный способ прочно повысить свой уровень счастья. К такому выводу приходит The New York Times, ссылаясь на исследования психологов и нейрофизиологов.

Издание предлагает выбрать, с кем бы вы поменялись местами. Первый вариант - 36-летний холостяк Ричард: белый, богат, красив, здоров как бык, работает трейдером, пишет стихи. Второй вариант - 64-летняя афроамериканка Лорна: толстая, некрасивая пенсионерка с больными почками. Лорна живет душа в душу с мужем, ходит в церковь, организует благотворительные акции. "Большинство предпочло бы поменяться местами с Ричардом, но Лорна, вероятно, счастливее", - пишет The New York Times, ссылаясь на выводы психолога Джонатана Хейдта в книге Гипотеза счастья.

По данным ученых, пол, состояние здоровья, внешность, расовая принадлежность и возраст не оказывают особого влияния на ощущение счастья, поясняет автор, ведь у Лорны есть несколько преимуществ перед Ричардом: в ее жизни меньше стрессов, она верующая, состоит в удачном браке, много общается с людьми. Коллективные труды ради высшего блага - единственный способ прочно повысить свой уровень счастья, утверждает Хейдт.

Кроме того, мысли о благотворительности включают участки мозга, обычно отвечающие за приятные ощущения от еды или секса, обнаружили американские нейрофизиологи.

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