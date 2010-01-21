Чем вредно сливочное масло

Число инфарктов и инсультов растет, а их жертвы становятся моложе. Ведущий британский кардиолог и хирург Шиам Колвекар видит главную причину этого в злоупотреблении насыщенными жирами, и настаивает на целесообразности запрета на употребление сливочного масла.

Этот специалист, работающий в больнице Лондонского университетского колледжа, предупреждает об опасности употребления продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и рекомендует есть меньше мяса, пить обезжиренное молоко и готовить на подсолнечном и оливковом масле, сообщает Би-би-си.

В Британии от сердечно-сосудистых заболеваний в год погибает около 200 тысяч человек, и кардиологи считают, что в трети этих смертей повинны насыщенные жиры.

Статистика свидетельствует, что взрослые употребляют в среднем 800 граммов таких жиров в месяц, что на 20% больше рекомендованной нормы.

Снижение этого показателя до нормы, по подсчетам медиков, может спасать 3,5 тысячи жизней каждый год.

"Запрет на сливочное масло и замена его маргариновыми смесями способны сократить суточное потребление насыщенных жиров на 8 граммов", - сказал в телевыступлении доктор Колвекар.

Хирург-кардиолог: Очень часто операция на сердце могла быть предотвращена, если бы пациент соблюдал диету и потреблял меньше насыщенных жиров"Мы последняя врачебная инстанция, - говорит хирург-кардиолог. - Огорчает то, что очень часто операция на сердце могла быть предотвращена, если бы пациент соблюдал диету и потреблял меньше насыщенных жиров".

По словам доктора Колвекара, возраст пациентов, которым необходима операции по коронарному шунтированию, постоянно снижается и теперь он часто оперирует больных в возрасте 30-40 лет.

Заявления кардиолога вызвали гневную реакцию со стороны фермеров и популярных в Британии ведущих кулинарных телешоу.

Дэвид Холхед, владелец молочной фермы в Ланкашире, считает, что "существует масса свидетельств того, что молоко и масло содержат необходимые человеку минералы."

"Люди устали от постоянно появляющихся теорий, не основанных на фактах, - говорит Холхед. - Мы возвращаемся к патерналистскому обществу, в котором государство считает возможным вмешиваться в частную жизнь людей".

www.bbc.co.uk