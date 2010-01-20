Во Львовской области воровали лекарства у больных

Сотрудники милиции задержали старшую медсестру одного из районных наркодиспансеров Львовской области, которая воровала лекарства, предназначенные для больных.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области.

По данным правоохранительных органов, во время задержания в карманах медсестры найдены наркотики и сильнодействующие препараты, стоимость которых на «черном рынке» составляет несколько тысяч гривен.

«Женщина исполняла обязанности старшей медсестры всего несколько месяцев, однако уже за это время успела изыскать схему: она самостоятельно вносила «коррективы» в назначение врача - кому-то давала вместо двух таблеток только одну, или и вообще ни одной», - информируют в ГУ МВД Украины во Львовской области.

В сообщении отмечается, что похищенные препараты были предназначены для лечения наркозависимых и больных алкоголизмом.

«Это наркотики и психотропные вещества, которые просто так в аптеке не купишь. На «черном рынке» только одна такая упаковка стоит около трехсот гривен. Такие лекарства выдаются только по рецепту и по назначению врача, потому что они действительно могут нанести вред человеку и привести даже к смерти или к наркотической зависимости», - отметил в комментарии УНИАН начальник отдела УБНОН ГУ МВД во Львовской области Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

Как сообщили в отделе связей с общественностью областного управления внутренних дел, следователи продолжают изучать все обстоятельства дела, а задержанную работницу наркодиспансера будут «судить по нескольким статьям Уголовного кодекса сразу».

Кроме того, как отмечается в сообщении, во время проверки отделения, в котором работает задержанная, оперативники выявили еще ряд нарушений: наркотики, которыми лечили больных, здесь хранились без соответствующих лицензий и условий.

«Однако отвечать за это придется уже главному врачу учреждения», - отмечается в сообщении.