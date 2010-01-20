В Киеве реконструируют некоторые городские больницы

До 2012 года в Киеве планируют осуществить реконструкцию приемных и специализированных отделений в четырех городских клинических больницах: №12 (ул. профессора Подвысоцкого, 4-я), №17 (переулок Лабораторный, 20), №18 (бульвар Тараса Шевченко, 17) и Александровской клинической больницы (ул. Шелковичная, 39/1).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Распоряжение подписано во исполнение Государственной целевой программы подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и с целью обеспечения предоставления медицинских услуг надлежащего качества и их максимальной доступности во время проведения чемпионата в Киеве.

Осуществить проектирование и реконструкцию медицинских учреждений столицы поручено КП «Инженерный центр».

Финансирование запланированных работ будет осуществляться в пределах Программы социально-экономического развития города Киева на 2010 и последующие годы в соответствии с инвестиционными предложениями Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА.