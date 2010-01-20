На Луганщине превышен эпидемпорог по гриппу и ОРВИ

По данным Луганской областной санитарно-эпидемиологической станции за 2 неделю 2010 года в области эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями превышен в 1,2 раза, сообщили УНИАН в областном центре здоровья. За неделю ОРВИ заболело 11093 человека. Недельный эпидемиологический порог превышен на 18 административных территориях области. Всего госпитализировано 848 человек, из них 509 детей возрастом до 17 лет. Наиболее распространены случаи заболеваемости среди детей и пожилых людей. Острыми респираторными заболеваниями и гриппом заболело 1462 малыша возрастом до 2 лет. В возрастной категории 3-6 лет заболело 1618 детей. В 1,4 раза превышен эпидемиологический порог заболеваемости детей до 14 лет. В возрастной группе 7-14 лет заболело 1626 детей: в этой возрастной категории эпидемиологический порог не превышен.