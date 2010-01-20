В России хотят снизить количество абортов

Несмотря на рост рождаемости, отмечаемый в России в последние годы, число новорожденных в стране по-прежнему сопоставимо с числом абортов. Об этом заявила министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова.

По данным Голиковой, в 2008 году в России появилось на свет 1 714 тысяч детей. В то же время в стране было зарегистрировано 1 234 тысячи абортов. “Это реальный ресурс для увеличения рождаемости”, - отметила министр.

Для снижения числа абортов глава Минздрава предлагает использовать меры разной направленности. В частности, по мнению Голиковой, необходимо проводить разъяснительную работу среди учениц старших классов, информируя школьниц о возможных негативных последствиях прерывания беременности. Помимо этого, глава Минздравсоцразвития признала, что на решение женщины прервать беременность большое влияние оказывают экономические и социальные условия.

Сегодня же Татьяна Голикова заявила о том, что впервые за последние десятилетия численность населения России в прошлом году не уменьшилась. По словам министра, в стране по-прежнему фиксируется естественная убыль населения: на 1 760 тысяч родившихся в 2009 году детей приходится 1 950 тысяч – 2 миллиона умерших россиян. Тем не менее, эта разница между рождаемостью и смертностью будет перекрыта миграционным приростом, сообщила Голикова.

medportal.ru