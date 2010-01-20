Киев: в больницах проверят баллоны с кислородом

Киевские власти приняли решение проверить соблюдение пожарной безопасности в медицинских учреждениях, которые используют в работе баллоны с продуктами разделения воздуха.

Как сообщили в КГГА, мэр Леонид Черновецкий поручил руководителям профильных управлений КГГА в течение двух дней осуществить проверку лечебно-профилактических заведений города, которые имеют хирургические, реанимационные отделения и используют баллоны с кислородом, азотом и другими взрывоопасными веществами, на предмет соблюдения правил хранения и пользования взрывоопасными средствами.

По словам первого заместителя председателя КГГА Ирэны Кильчицкой, поручения даны начальнику Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения Людмиле Качуровой, начальнику ГУ по вопросам чрезвычайных ситуаций Виталию Пшеничному и начальнику ГУ МЧС Украины в Киеве Виктору Босаку.

"В связи с тем, что 18 января в Луганске в помещении больницы №7 произошел взрыв баллона с кислородом, Черновецкийпоручил соответствующим управлениям провести проверку всех лечебно-профилактических заведений Киева. Проверка осуществляется с целью обеспечения соблюдения безопасных условий труда персонала и посетителей больниц”, - сказала Кильчицкая.

Она также отметила, что согласно с требованиями Правил пожарной безопасности Украины, баллоны с кислородом, азотом и другими взрывоопасными веществами должны быть вынесены за пределы зданий лечебных заведений.

Взрыв в реанимации. Трагедия в луганской больнице №7

Напомним, 18-го января около 09:00 в Луганске в пятиэтажном здании городской больницы №7, в отделении реанимации, по предварительным данным, взорвался кислородный баллон.

В результате произошло разрушение несущих конструкций перекрытия пятого, четвертого, третьего и второго этажей. На момент взрыва в строении медучреждении находилось 366 людей (261 больной и 105 сотрудников медперсонала).

Премьер-министр Юлия Тимошенко, которая побывала на месте трагедии, назвала причиной взрыва халатность при транспортировке кислородного баллона. Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

Сегодня, 20 января, в городской больнице №7 в Луганске закончены аварийно-спасательные работы. По данным МЧС, из-под завалов извлечено 16 тел погибших.