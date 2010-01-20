Психическое состояние зависит от еды

Женщинам, которые страдают повышенной тревожностью и стрессами, ученые советуют пересмотреть свой рацион питания. Они считают, что несбалансированное питание с повышенным содержанием жиров может стать причиной психических расстройств. У тех, кто предпочитает красное мясо, фрукты, овощи и зерновые культуры, состояние психики, напротив, более стабильно.

Ученые исследовали влияние рациона на вероятность развития психических расстройств. Исследователи сопоставили данные о режиме питания и состоянии здоровья 1046 женщин в возрасте от 20 до 93 лет. 925 из них не страдали аффективными расстройствами, а 121 страдали депрессиями и повышенным уровнем тревожности. Выяснилось, что у тех, кто питался по «западной диете» - гамбургеры, белый хлеб, пицца, чипсы, ароматизированные молочные коктейли, пиво и еда с повышенным содержанием сахара – указанные расстройства встречались на 50% чаще. В свою очередь, у тех, кто употреблял в основном фрукты, баранину, говядину, овощи и зерновые культуры, повышенная тревожность и депрессивные расстройства, напротив, встречались на 30% реже, чем в среднем у всего населения.

По мнению специалистов, у тех, кто в последние десять лет чаще употреблял продукты с повышенным содержанием жиров, психические расстройства встречались гораздо чаще, чем у остальных. Эта взаимосвязь явно проявлялась даже после того, как исследователи приняли во внимание множество различных факторов, влияющих на состояние здоровья и культуру питания: возраст, массу тела, уровень образования, социальное положение, физическую активность, вредные привычки.

Ученые отметили, что вопрос взаимосвязи психических расстройств с неправильным питанием требует дальнейшего изучения. Поскольку диета легко поддается изменению, дальнейшая работа в этом направлении может иметь большое практическое значение.

likar.info