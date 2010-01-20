Розы помогают похудеть

Запахи некоторых растений способны не только повысить аппетит, но снизить влечение к потреблению пищи. Как передает «Раут», к такому выводу пришли ученые из Таунсвильского университета (Австралия). Они обнаружили диетические свойства одного из самых красивейших на планете цветов – розы. Исследователи провели эксперимент среди 3200 женщин в возрасте от 20 до 36 лет, которые страдали ожирением.

В комнатах у половины участниц они разместили букеты с розами, а у других дам поставили вазы с полевыми цветами. Букеты меняли каждый день на протяжении двух недель. Представительницы прекрасного пола находились в комнатах с растениями не менее трех часов в день. В ходе работы выяснилось, что те девушки, которые подвергались запаху роз, испытывали меньшую тягу к поглощению продуктов.

Так, у них наблюдалось уменьшение массы тела в среднем от 3 до 5 килограммов. А ежедневный рацион питания сократился на 1000 каллорий. Руководитель исследования Эдриан Тантрен считает, что аромат роз избавляет от лишних калорий, потому что обладает способностью активизировать область мозга, ответственную за чувство голода. По сути, розовый аромат обманывает организм, предоставляя ему ложный эффект насыщения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время ожирение стало большей проблемой общественного здоровья, чем голод. Согласно статистике, избыточный вес имеют 1,6 млрд жителей Земли, из них 18 млн – дети в возрасте до пяти лет. По оценкам экспертов, с ожирением связано не менее 2,5 млн смертей ежегодно.

rosbalt.ru