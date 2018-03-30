Образ жизни напрямую влияет на возникновение рака молочной железы

В рамках информационной кампании «Рак излечим», начатой Благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины», УНИАН продолжает публиковать серию материалов ведущих онкологов Украины.

Рак молочной железы является наиболее частым видом злокачественных опухолей у женщин и занимает второе место после опухолей легкого как причина смерти от рака. Раком молочной железы ежегодно в мире заболевают около 1 миллиона женщин. О причинах возникновения болезни, факторах риска, методах исследования и лечения УНИАН рассказывает главный онколог Донецкой области, главврач областного противоопухолевого центра Игорь СЕДАКОВ.

Факторы риска рака молочной железы. При различных опухолях существуют различные факторы риска. Например, интенсивное воздействие солнечных лучей на кожу является фактором риска для рака кожи. Курение - фактор риска для рака легкого, полости рта, гортани, мочевого пузыря, почек и некоторых других органов.

Однако наличие фактора риска или даже нескольких факторов риска не означает, что возникнет рак. Риск рака молочной железы может со временем измениться за счет, например, изменения возраста или образа жизни.

Есть факторы, которые нельзя изменить:

Пол. Просто быть женщиной означает наличие главного фактора риска рака молочной железы. В связи с тем, что у женщин имеется значительно больше клеток молочной железы по сравнению с мужчинами и, возможно, из-за того, что на их клетки молочной железы оказывает воздействие женские гормоны роста, рак молочной железы встречается значительно чаще среди женщин. У мужчин также возможно возникновение рака молочной железы, но это заболевание наблюдается в 100 раз реже, чем у женщин.

Возраст. Риск возникновения рака молочной железы увеличивается с возрастом. Около 18% случаев рака молочной железы выявляется у женщин в возрасте 40-50 лет, в то время как 77% случаев рака диагностируется после 50 лет.

Генетические факторы риска. Около 10% рака молочной железы наследуется в результате изменения генов (мутаций). Наиболее часто происходят изменения в генах BRCA1 и BRCA2. В норме эти гены помогают предотвращать рак путем выработки белков, не позволяющих клеткам превращаться в опухолевые клетки. Однако если наследуется измененный ген от одного из своих родителей, тогда имеется повышенный риск рака молочной железы.

Женщины с наследуемой мутацией BRCA1 или BRCA2 имеют 35-85% вероятность развития рака молочной железы в течение жизни. У женщин с этими наследуемыми мутациями имеется также повышенный риск рака яичников.

Выявлены и другие гены, которые могут приводить к наследуемому раку молочной железы. Одним из них является ген АТМ. Этот ген ответственен за восстановление поврежденной ДНК. В некоторых семьях, имеющих высокую частоту рака молочной железы, выявлены мутации такого гена. Другой ген - СНЕК-2 - также повышает риск рака молочной железы при наличии его мутации.

Наследуемые мутации гена супрессии (подавления) опухоли р53 тоже могут повысить риск развития рака молочной железы, а также лейкоза, опухолей головного мозга и различных сарком.

Семейный рак молочной железы. Риск рака молочной железы выше среди женщин, чьи близкие (кровные) родственники страдали таким заболеванием.

Факторы, увеличивающие риск рака молочной железы:

- есть один или более родственников с раком молочной железы или яичников.

- рак молочной железы возник в возрасте до 50 лет у родственника (мать, сестра, бабушка или тетя) со стороны отца или матери. Риск выше, если у матери или сестры был рак молочной железы.

- есть родственники с раком молочной железы или яичников.

- есть один или более родственников с двумя злокачественными опухолями молочной железы и яичников или два различных рака молочной железы.

- имеется родственник-мужчина (или родственники) с раком молочной железы.

- имеется в семье случаи рака молочной железы или яичников.

- имеются в семье заболевания, связанные с наследуемым раком молочной железы (синдромы Li-Fraumeni или Cowdens).

Наличие одного ближайшего родственника (мать, сестра или дочь) с раком молочной железы приблизительно удваивает риск рака молочной железы у женщины, а наличие двух ближайших родственников увеличивает ее риск в 5 раз. И хотя точный риск неизвестен, женщины, в семье которых был рак молочной железы у отца или брата также имеют повышенный риск рака молочной железы. Таким образом, около 20-30% женщин с раком молочной железы имеет члена семьи с таким заболеванием

Причины возникновения онкопатологии. Сложной проблемой является понимание того, как определенные изменения ДНК могут превращать нормальные клетки молочной железы в опухолевые. ДНК является химическим веществом, несущим в себе информацию о разнообразной деятельности всех клеток. Мы обычно похожи на своих родителей потому, что они являются источниками нашей ДНК. Однако ДНК влияет не только на наше внешнее сходство.

Некоторые гены (части ДНК) управляют процессами роста, деления и гибели клеток. Одни гены способствуют делению клеток и называются онкогенами. Другие гены замедляют деление клеток или вызывают их гибель и называются генами, угнетающими опухолевый рост. Известно, что злокачественные опухоли могут быть вызваны мутациями (изменениями) ДНК, которые запускают развитие опухоли или отключают гены угнетающие рост опухоли.

Ген BRCA является геном угнетающим рост опухоли. Когда он мутируется, то перестает угнетать рост опухоли. В связи с этим возникает вероятность развития рака. Некоторые наследуемые изменения ДНК могут вызывать высокий риск развития рака у людей.

Однако большинство мутаций ДНК, связанных с раком молочной железы, возникает в единичных клетках молочной железы в течение жизни женщины, а не наследуется. Могут быть и приобретенные мутации онкогенов и/или генов, угнетающих рост опухоли в результате радиации или химических веществ, вызывающих рак. Но, до настоящего времени не выделено какое-либо химическое вещество в окружающей среде или нашей пище, которое вызывает эти мутации или последующее развитие рака молочной железы. Причина большинства приобретенных мутаций остается неизвестной. Последние исследования помогают понять генетическую основу рака молочной железы. Генетическое тестирование дает возможность выявить некоторых женщин, которые имеют наследуемые гены BRCA1, BRCA2 или ген подавления опухоли р53. Эти женщины тщательно наблюдаются и обследуются, что позволяет выявить опухоль на ранних стадиях и успешно лечить. В большинстве злокачественных опухолей молочной железы обнаруживаются различные мутации генов. Эти мутации не наследуются, а возникают в течение жизни женщины.

Исследования с целью выявления приобретенных изменений в онкогенах или генах, подавляющих рост опухоли (например, р53), могут помочь более точно предсказывать исход заболевания у некоторых женщин, страдающих раком молочной железы. Однако, за исключением онкогена HER2, эти исследования пока не позволяют принимать решения относительно лечения и используются лишь в научных целях.

Можно ли предотвратить рак молочной железы? В настоящее время мы не знаем, как предотвратить возникновения рака молочной железы. Однако женщина со средним риском развития рака молочной железы может уменьшить свой риск путем влияния на некоторые факторы риска, которые могут быть изменены, например, рожая несколько детей и кормя их грудью в течение нескольких месяцев, отказываясь от излишнего употребления алкоголя, регулярно занимаясь физическими упражнениями и поддерживая стройную фигуру.

В связи с тем, что мы не знаем, как предупредить рак молочной железы, необходимо стремиться к тому, чтобы выявить опухоль как можно раньше и начать своевременное и эффективное лечение.

Если в семье имеются случаи рака молочной железы или мутация гена BRCA, то можно предпринять некоторые шаги с целью снижения вероятности развития рака. Необходимо, прежде всего, проконсультироваться у генетика. Важно уточнить, имеются ли мутации генов BRCA1 или BRCA2, так как рак, связанный с мутацией BRCA1 нельзя предотвратить назначением таких препаратов как тамоксифен или ралоксифен.

В том случае, если выявлены предопухолевые изменения, то нужно их лечить для снижения риска развития рака молочной железы.

Профилактическая мастэктомия у женщин с очень высоким риском развития рака молочной железы. В некоторых случаях, когда имеется очень высокий риск возникновения рака молочной железы, женщине предлагают профилактическое удаление молочных желез (мастэктомию). Цель такого хирургического вмешательства - снижение риска до появления признаков рака молочной железы.

Показанием к такому подходу в лечении является наличие одного или более факторов риска:

- Выявление мутированных генов BRCA при генетическом обследовании.

- Наличие предшествующего рака в одной молочной железе или рака молочной железы у нескольких близких родственников.

- Обнаружение в биопсийной ткани признаков доклинического рака.

В настоящее время нет возможности знать заранее, как оперативное вмешательство повлияет на каждую конкретную женщину. У некоторых женщин с мутациями генов BRCA возникнет фатальный рак молочной железы в ранней молодости, а профилактическая мастэктомия (до выявления рака молочной железы) в данном случае может существенно продлить жизнь. В некоторых случаях рак не развивается и поэтому профилактическое удаление молочных желез не оправдано.

Кроме того, необходимо иметь в виду, что во время операции удаляется почти вся ткань молочной железы, но какое-то ее количество остается. И хотя такая операция значительно снижает риск развития рака молочной железы, возникновение опухоли в оставшейся части молочной железы возможно.

Перед тем, как выполнить профилактическое удаление молочных желез необходимо иметь очень весомые клинические и другие показания к такому вмешательству. И лишь после тщательного анализа и обсуждения полученных данных эта операция может предложена конкретной женщине.

Необходимо указать и на то, что женщины с мутацией гена BRCA имеют высокий риск развития рака яичников. Поэтому большинство специалистов рекомендуют хирургическое удаление яичников после завершения периода деторождения.

Что делать при подозрении на рак молочной железы? Если вы подозреваете у себя ра молочной железы. Если возникли какие-либо подозрения о наличии рака молочной железы, то нужно немедленно обратиться к врачу и пройти полное обследование, включая ниже перечисленное.

Маммография. Маммограммы чаще всего делаются с целью скрининга, но их может использовать и при подозрении на рак. Поэтому их называют диагностическими маммограммами. Исследование может показать, что никакой патологии нет, и женщина может продолжить ежегодное обследование с помощью этого метода. В другом случае может потребоваться биопсия (взятие кусочка ткани для микроскопического исследования). Биопсия может быть необходима и в том случае, когда данные маммографии отрицательны, но опухолевое образование в молочной железе определяется. Исключение составляет лишь ситуация, когда ультразвуковое исследование показывает наличие кисты. Считается, что маммография, клиническое обследование молочных желез и самообследование дают женщинам наилучшие возможности раннего выявления рака, что повысит вероятность полного излечения. Ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных желез. Этот метод помогает отличить кисту от опухолевого образования. Дуктограмма (галактограмма) является специальным рентгенологическим методом, позволяющим в некоторых случаях объяснить причину выделений из соска молочной железы. Тонкая пластиковая трубочка вставляется в отверстие протока соска, и в нее вводится вещество, позволяющее увидеть форму протока на рентгенограмме. Таким образом можно выявить опухоль внутри протока. При наличии одних только выделений они исследуются на наличие раковых клеток. Биопсия. Единственным способом доказательства рака молочной железы является биопсия. Существует несколько методов биопсии. В некоторых случаях используют очень тонкую иглу для получения жидкости или клеток из опухолевого образования. В других случаях применяют более толстые иглы или же удаляют часть ткани молочной железы хирургическим путем.

Методы обследования рака молочной железы. Рентгенография грудной клетки применяется для выявления поражения легочной ткани опухолевым процессом.

Сканирование костей позволяет выявить их поражение раком. При этом больной получает очень низкие дозы облучения. Обнаруженные очаги могут оказаться не обязательно раком, а быть следствием инфекции.

Компьютерная томография (КТ) является специальным видом рентгенологического исследования. При этом методе делаются множественные снимки под разными углами, что позволяет получить детальную картину внутренних органов. Исследование дает возможность обнаружить поражение печени и других органов. Данный метод помогает делать прицельную биопсию подозрительного участка.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) основана на использовании радиоволн и сильных магнитов вместо рентгеновских лучей. Этот метод используется для исследования молочных желез, головного и спинного мозга.

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). При этом методе используется специальная форма глюкозы, содержащая радиоактивное вещество. Раковые клетки поглощают большое количество этой глюкозы, а специальная камера затем распознает эти клетки. ПЭТ проводится, когда имеется подозрение на распространение рака, но доказательства отсутствуют и для обследования лимфатических узлов перед их удалением.

После выявления рака молочной железы проводится дополнительное обследование и принимается решение относительно терапии.

Диагностика рака молочной железы. Чем раньше обнаружен рак молочной железы, тем больше вероятности проведения эффективного лечения. Мы рекомендуем следующее обследование с целью раннего выявления рака молочной железы до появления симптомов болезни.

Маммография. Женщинам в возрасте 40 лет и старше необходимо каждый год выполнять маммографию. И хотя проведение маммографии не дает 100% результатов, этот метод является эффективным в диагностике рака молочной железы.

Клиническое обследование молочных желез. Женщинам в возрасте 20-40 лет нужно проводить клиническое обследование молочных желез каждые 3 года. После 40 лет такое исследование следует проводить ежегодно. Самообследование молочных желез. При обнаружении любых изменений в молочных железах нужно срочно сообщить об этом врачу. Самообследование необходимо начинать с 20 лет, понимая, что это один из методов обнаружения изменений в молочных железах. Если Вы решили начать самообследование молочных желез, то попросите врача научить этой процедуре. Если Вы проводите самообследование регулярно, то должны знать, как выглядят Ваши молочные железы в норме. Имея сведения об этом, Вам будет легче обнаружить изменения в них. При выявлении каких-либо изменений рекомендуем срочно обратиться к врачу. К таким изменениям могут относиться: появление опухоли, раздражение кожи или западение ее, боль, втяжение или покраснение соска, выделения из соска. У женщин с высоким риском развития рака молочной железы целесообразно начинать маммографическое обследование в более ранние годы и делать их чаще.

Лечение рака молочной железы. Существует несколько методов лечения рака молочной железы. Беседа с врачом после проведенного обследования поможет принять правильное решение относительно метода лечения. Необходимо учитывать Ваш возраст, общее состояние и стадию опухоли. Каждый метод лечения имеет положительные и отрицательные стороны. Возможно возникновение побочных эффектов и осложнений.

Местное и системное лечение. Цель местного лечения - воздействие на опухоль без повреждения других частей тела. Операция и облучение являются примерами такого лечения.

Системное лечение заключается в назначении противоопухолевых препаратов внутрь или внутривенно с целью воздействия на раковые клетки, которые могли распространиться за пределы молочной железы. Химиотерапия, гормональное лечение и иммунотерапия относятся к таким методам лечения.

После операции, когда нет явных признаков опухоли, может назначаться дополнительная терапия. Связано это с тем, что даже при ранних стадиях рака молочной железы опухолевые клетки могут распространяться по организму и в итоге приведут к образованию очагов в других органах или костях. Цель такой терапии - уничтожение невидимых раковых клеток.

Некоторым женщинам назначается химиотерапия до оперативного вмешательства с целью сокращения размеров опухоли.

Нужна ли операция? Большинству женщин с раком молочной железы проводится один из видов оперативного вмешательства при лечении первичной опухоли. Цель операции - максимальное удаление опухоли. Операцию могут дополнять другими видами лечения, например, химиотерапией, гормональным лечением или лучевой терапией.

Операцию могут выполнять также для выяснения распространения процесса в подмышечные лимфатические узлы, для восстановления внешнего вида молочной железы (реконструктивная операция) или для уменьшения симптомов интоксикации при распространенном раке.