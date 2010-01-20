Маски от морщин вокруг глаз

Кожа вокруг глаз очень нежная, часто подвергается отрицательным атмосферным воздействиям, поэтому ей необходимо дополнительное питание. В этом вам помогут маски для кожи вокруг глаз.

Маска из овсяных хлопьев.

Даже если вы не любите овсяные хлопья (хотя овсяный кисель очень часто бывает полезен при желудочных заболеваниях), это довольно необходимая вещь. Кожа вокруг глаз часто нуждается в успокаивающих средствах, особенно если она воспалена. Две ложки овсяных хлопьев залейте четырьмя ложками сливок или молока. Когда хлопья набухнут, поместите массу между кусочками марли и положите ее на кожу. Оставьте маску на лице в течение 20 минут. После окончания процедуры ополосните лицо холодной водой. Маска разглаживает нежную сухую кожу.

Медовая маска с овсяными хлопьями.

Две ложки меда смешайте с одной ложкой очень крепкого чая и двумя о ложками овсяных хлопьев. В эту массу добавьте немного воды, чтобы получилась необходимая консистенция. Полученную массу слегка подогрейте на пару, Сверху маску можно накрыть полотенцем и держать на лице 20 минут. Смойте сначала теплой, затем прохладной водой. После маски нанесите на кожу немного увлажняющего крема. Эта маска разгладит морщинки около глаз. Полезна при сухой коже.

Маска из куриного желтка.

В желток входят лецитин, холестерин и другие сильнодействующие питательные вещества, которые разглаживают кожу. Один желток смешайте с соком, выжатым из половины лимона, добавьте натертую цедру целого лимона и чайную ложку оливкового масла. Маску держите не менее 20 минут. После этого смойте ее тампоном, смоченным в молоке комнатной температуры. Маска оказывает питательное и разглаживающее действие. Это хорошее средство против морщин.

Маска из льняного семени.

В холодное время года кожа вокруг глаз нуждается в особом питании и от недостатка его может воспалиться. Это можно предотвратить регулярным применением маски из льняного семени, которое одновременно является прекрасным средством против преждевременного появления морщин. Две ложки льняного семени залейте двумя чашками воды и варите до тех пор, пока семя не разварится. Полученную массу в теплом виде положите между кусочками марли и оставьте на лице на 20 минут. После этого смойте лицо горячей и ополосните холодной водой. Маска оказывает питательное и разглаживающее действие, предохраняет кожу от ранних морщин.

Финская маска.

Эта маска представляет собой жидкую опару для теста. Поместите ее между слоями ваты или марли и положите на кожу. Оставьте на 30 минут, потом смойте горячей водой, ополосните холодной и дайте высохнуть, не вытирая. Маска из опары хорошо разглаживает кожу и оказывает положительное действие на нежную кожу вокруг век.

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