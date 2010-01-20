Яркая цветовая гамма отрицательно воздействует на психологическое восприятие жизни. К такому выводу пришли специалисты из Калифорнийского университета.

Группа ученых под руководством профессора Дина Карбера протестировала отношение мужчин и женщин к различным цветовым спектрам. Оказалось, что красный цвет снижает самооценку и приводит к агрессивному поведению, в частности, вызывает раздражение и гнев.

В эксперименте приняли участие более 900 добровольцев. Им поочередно показывали изображения предметов и людей в одеяниях разных тонов. В 89% случаев наиболее выраженная реакция наблюдалась на красные цвета и оттенки, и чем насыщеннее была окраска, тем больше отмечалось эмоциональных всплесков. В 11% эпизодах люди испытали самые сильные переживания, которые сопровождались бурными негативными высказываниями.

Американские исследователи считают, что такое отношение к красному цвету заложено на подсознательном уровне. Наиболее опасные моменты возникают, когда его слишком много в жизни человека. Например, если у ребенка с самого раннего детства игрушки, стены комнаты и предметы мебели имели красные оттенки более чем на 40% от всей окружающей обстановки, то он может вырасти замкнутым и злобным, а также склонным к насилию.

Rosbalt.ru