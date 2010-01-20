Как сбить малышу температуру?

Повышение температуры у детей — один из наиболее частых поводов для обращения за медицинской помощью. У здорового ребенка температура тела может варьировать от 36,6 до 36,9 С.

Для здорового человека характерны суточные колебания температуры. Минимальная температура определяется в 4–5 часов утра, максимальная — в 17–19 часов.

Чаше всего повышение температуры тела у ребенка наблюдается в результате острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Нередко при этом необоснованно и бесконтрольно используются различные жаропонижающие препараты. Следует помнить, что уровень температуры тела в пределах 38–38,5 Со на фоне ОРВИ при отсутствии ухудшения самочувствия ребенка не требует жаропонижающей терапии. Повышение температуры тела активирует обменные процессы, иммунитет, функции нервной и эндокринной системы. В то же время, из-за возможности развития осложнений на фоне высокой температуры, некоторые дети нуждаются в ее снижении, даже при меньших значениях.

Каковы общие мероприятия при жаре и боли у детей?

1. В случае ухудшения самочувствия ребенка, при температуре выше 38–38,5 Со, необходим постельный режим, несоблюдение которого может привести к нарушению деятельности сердечно-сосудистой и дыхательных систем.

2. Показано обильное теплое питье для обеспечения повышенной теплоотдачи за счет обильного потения (клюквенный морс, компот из сухофруктов, чай с малиной, медом, отвар шиповника, липы).

3. Кормить ребенка нужно в зависимости от аппетита: нельзя заставлять ребенка есть, если он не хочет. Рекомендуется преимущественно углеводистая пища (фрукты, ягоды, овощи, каши). Ввиду возможной плохой переносимости коровьего молока на высоте болезненного состояния необходимо ограничить его прием.

4. Рекомендуется прием аскорбиновой кислоты (возрастную норму можно увеличить вдвое). В настоящее время доказано, что прием больших доз витамина С сокращает продолжительность заболевания и уменьшает интенсивность симптомов простуды в среднем на 23 %.

5. Необходимо следить за регулярным стулом (можно сделать очистительную клизму водой комнатной температуры).

6. Если ребенок при высокой температуре жалуется на ощущение холода, его надо согреть, укрыв одеялом; в случае ощущения жара его нужно освободить от лишней одежды, переодеть в сухое хлопчатобумажное белье и не накрывать одеялом.

7. Для усиления теплоотдачи ребенка можно раздеть и провести обтирание водой комнатной температуры. Нет смысла обтирать ребенка водкой или ледяной водой, так как резкое снижение температуры тела приводит к спазму сосудов и уменьшению теплоотдачи. Эффективным бывает обертывание тела во влажную прохладную простыню. На лоб ребенка можно положить смоченную в холодной воде салфетку, сложенную в 5–10 слоев, часто ее меняя. В тяжелых случаях, при повышении температуры до 40 Со и выше, попеременно на голову ребенка кладут завернутый в полотенце (толщина не менее 2 см) пузырь со льдом, или на место проекции крупных сосудов шеи — небольшие пузырьки с холодной водой.

8. В качестве эффективных и безопасных жаропонижающих препаратов у детей в настоящее время во всем мире используются только препараты на основе ибупрофена и парацетамола. Прием ацетилсалициловой кислоты (аспирина) и анальгина внутрь у детей недопустим ввиду возможных серьезных осложнений.

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