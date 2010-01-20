Съедобная ботва предотвращает рак легких у курильщиков

Американские ученые обнаружили, что фолиевая кислота и ее производные (витамин B9), содержащиеся в съедобных зеленых листьях овощей (ботве) и входящие в состав витаминных препаратов, предотвращают развитие рака легких у курильщиков на генном уровне, сообщает PhysOrg.

В исследовании, проводившемся с 2001 года при поддержке Национального института рака, приняли участие более 1,1 тысячи курильщиков, из них 75 процентов – женщины. Всем добровольцам провели анализ мокроты, кроме того, они заполнили опросники, касающиеся их рациона и приема мультивитаминов.

Ученые оценили степень метилирования восьми генов, связанных с повышенным риском развития рака, в эпителиальных клетках из образцов мокроты. Как показали предыдущие исследования, высокая степень метилирования генов – присоединения к ДНК метильных радикалов – является одним из основных молекулярных механизмов возникновения и развития рака.

В хорде анализа мокроты выяснилось, что в легочном эпителии курильщиков наиболее подвержены метилированию два "раковых" гена – p16 и MGMT. Затем исследователи сопоставили степень метилирования генов и особенности диеты добровольцев. Оказалось, что у потребителей большого количества фолиевой кислоты (как в чистом виде, так и в составе ботвы и мультивитаминов) указанные гены метилированы значительно меньше, чем у остальных.

По мнению исследователей во главе со Стивеном Белински (Steven Belinsky) из Исследовательского института дыхательной системы Лавлейса в Альбукерке, штат Нью-Мексико, при разработке всех методов профилактики рака необходимо учитывать влияние диеты на его развитие.

Наиболее богаты витамином B9 такие продукты как шпинат, салат, спаржа, свекла, брюссельская капуста, брокколи, томатный сок, печень животных и кулинарные дрожжи.

medportal.ru