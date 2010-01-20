В Луганске из-под завалов больницы извлечено еще восемь тел

По состоянию на 7.00 среды из-под завалов разрушенной взрывом больницы №7 Луганска извлечено еще восемь тел. Всего в результате взрыва погибло 16 человек.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области, в числе погибших - девять больных, одна посетительница больницы и шесть работников больницы: заведующий реанимацией, врач-реаниматолог, две медсестры и двое слесарей.

Шестеро травмированных госпитализированы в Луганскую областную клиническую больницу, из них двое – в крайне тяжелом состоянии, состояние еще троих тяжелее.

Как сообщал УНИАН, 18 января в больнице №7 в Луганске произошел взрыв кислородных баллонов, в результате которого разрушены строительные конструкции с пятого по третий этажи. В эпицентре взрыва находились 22 человека. Аварийные работы продолжаются. Сегодня в Луганской области объявлен день траура.