Николаевщина: от вирусной пневмонии умерли 17 человек

Количество умерших от вирусной пневмонии в Николаевской области достигло 17 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заведующая эпидемиологическим отделом Николаевской областной санэпидемстанции Ольга СЫЩЕНКО.

По ее словам, заболеваемость гриппом среди жителей области идет на спад, но наблюдается рост острых респираторных вирусных инфекций, которые вызываются РС-вирусами и аденовирусами.

По состоянию на понедельник, 18 января, заболеваемость гриппом и острыми вирусными респираторными инфекциями в целом меньше эпидемического порога на 33,8%. Превышение этого показателя отмечается лишь в трех районах: во Врадиевском – на 13,9%, Новобугском – на 5,5% и Новоодесском – на 4,6%.

С начала эпидемии в Николаевской области заболело 82 тыс. 492 человека. За сутки с 18 на 19 января – 452 жителя области, в том числе 175 взрослых и 277 детей. Госпитализированы 34 заболевших.

С начала эпидемии в больницы попали 4 773 человека. В реанимационных отделениях находится 10 человек, к аппарату искусственного дыхания подключены двое пациентов.

Выписались из лечебных учреждений за период эпидемии 4 179 человек, в том числе с диагнозом «грипп и вирусная пневмония» 1356 пациентов.

Очередной подъем заболеваемости медики ожидают в конце февраля - начале марта, когда обычно грипп набирает обороты именно в нашем регионе, сообщила О.СЫЩЕНКО.