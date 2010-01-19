Киев: 20% снегоуборочной техники сломалось после первого снегопада

Генеральный директор КП "Киевавтодор" Георгий ГЛИНСКИЙ заявил, что 20% городской техники для уборки снега сломалось во время выхода на работы в городе после первого снегопада.

Как пишет «Комсомольская правда в Украине», об этом Г.ГЛИНСКИЙ сказал на прямой линии в газете, комментируя критическую ситуацию на киевских дорогах.

«Действительно, на момент начала сезона у нас было более 300 единиц техники. Но как только вся она выехала на улицы, около 20% тут же сломалась. Пришлось ее в срочном порядке ремонтировать, это тоже повлияло на оперативность», - сказал он. И к этому добавил: «Пусть меня не слышит ГАИ, но мы даже не успели зарегистрировать новую технику и выпустили ее на работу».

Прокомментировал директор "Киевавтодор" и ситуацию со снежными завалами на обочинах города. Как оказалось, на весь Киев осталось всего 8 спецмашин "золотые ручки", которые своими ковшами загребали снег и лед на специальную платформу.

«Эта техника очень старая, потому мы решили заменить ее на погрузчики. Ведь погрузчики можно использовать в любой сезон, они грузят не только снег, а и любой материал. К сожалению, новые машины уступают в маневренности», - сказал гендиректор "Киевавтодора".

При этом он не исключил, что из-за огромного количества машин в столице - уже 1 млн. 200 тыс. – все же придется снова возвращаться к старым "золотым ручкам".

Так же, по его словам, убрать снег с обочин мешают припаркованные машины.

Во время прямой линии Г.ГЛИНСКИЙ также заявил, что вряд ли в уборке заснеженных улиц при новых сильных снегопадах буду задействованы солдаты-срочники, в Минобороны никто из киевских властей не обращался по этому поводу.

«Действительно заявления были, но я сомневаюсь, что подобное возможно. Пусть солдаты сначала почистят свою территорию, потом приступают к очистке города», - сказал Г.ГЛИНСКИЙ.

Он также отметил, что парковки Киева должны чистить работники не «Киеватодора», а КП "Киевпарктрансервис": «Что касается парковок, это территория "Киевпарктрансервис". Директор этой организации заявлял, что они закупили специальную технику и будут чистить парковки от снега и льда. Потому, если вы видите где-то заснеженную стоянку, обращайтесь с жалобами именно к парковщикам».