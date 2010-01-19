Государство заботится о продуктах детского питания

Кабинет министров Украины одобрил концепцию Государственной целевой социальной программы развития производства продуктов

детского питания на 2010 - 2014 гг.

Соответствующее распоряжение КМУ (от 13 января 2010 г. № 82-р) опубликовано на сайте правительства.

Документом поручено Минагрополитики совместно с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти разработать и подать в трехмесячный срок Кабмину проект программы.

Цель программы – создание благоприятных условий для развития производства разных видов продуктов детского питания.

Предполагается, что финансирование программы будет совершаться за счет средств Государственного и местных бюджетов, а также других средств.