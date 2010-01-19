Минздрав и Всемирный банк продолжат сотрудничество

Министерство здравоохранения Украины и Всемирный банк продолжат сотрудничество в сфере реформирования медицинской отрасли.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

Согласно сообщению, обсуждению вопросов сотрудничества в направлении реформирования системы здравоохранения была посвящена встреча заместителей министра здравоохранения Украины Василия ЛАЗОРИШИНЦА и Игоря ЯКОВЕНКО с координатором программ человеческого развития Всемирного банка Паоло БЕЛЛИ.

Как отметил П.БЕЛЛИ, цель очередной встречи - лучше понять потребности украинской стороны и определить приоритеты сотрудничества. Ведь Всемирный банк может оказать не только финансовую, техническую помощь, но и предложить мировой опыт реформ в разных странах постсоветского пространства и странах Запада.

Первый заместитель министра здравоохранения Украины В.ЛАЗОРИШИНЕЦ проинформировал представителя Всемирного банка о том, что и правительство, и Президент Украины работают над вопросом реформирования системы здравоохранения. «На сегодняшний день создан Совет по вопросам реформирования системы здравоохранения на 2010 г. при премьер-министре Украины, состоялось заседание Нацсовета по вопросам здравоохранения населения при Президенте Украины, где были представлены основные этапы будущей реформы», - подчеркнул первый заместитель министра, отметив, что сотрудничество с Всемирным банком, которое длится не первый год, будет и в дальнейшем плодотворным.

В свою очередь, заместитель министра И.ЯКОВЕНКО напомнил, что замечания ВБ при разработке стратегии развития отрасли профильным министерством были учтены. Это касается, в частности, и размеров ФАПов, и вопроса финансирования из местных бюджетов вторичного уровня предоставления медицинской помощи и многого другого. Окончательный вариант проекта реформ с учтенными предложениями и был вручен президенту и премьер-министру.

На встрече также отмечалось, что на минувшей неделе министерством был разработан проект документа, которым определены 2-3 пилотных региона для апробации медицинской реформы. «Мы ожидаем, что указ будет подписан и дан толчок, чтобы начать реализацию этих проектов», - отметил И.ЯКОВЕНКО, добавив, что продолжается также работа правительственной комиссии по подготовке пилотных мероприятий, которые будут реализовываться в течение 2010 г.

Как отмечалось на встрече, на предыдущих переговорах Минздрава и Всемирного банка речь шла об определении регионов, «дорожной карты» реформ, под которые должны быть предоставлены гранты для реализации разных проектов. И.ЯКОВЕНКО предложил на уровне рабочих групп разработать и утвердить конкретные планы сотрудничества с Всемирным банком на первое полугодие 2010 года.

Координатор программ ВБ П.БЕЛЛИ отметил, что ознакомился со стратегией, предложенной Минздравом Украины, и готов предложить технического специалиста Всемирно банка, который сможет работать по вопросам оплаты медицинских услуг, других важных проблем. Он отметил, что в мире не существует идеальных решений, но украинские специалисты смогут изучить опыт разных стран по решению этих проблем.

Заседание рабочей группы Минздрава и ВБ состоится уже в ближайшее время.