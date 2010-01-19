Игра на духовом инструменте избавляет от астмы

Медики нашли новое средство лечения астмы: оказывается, приступы удушья проходят, если больной играет на диджериду, музыкальном духовом инструменте австралийских аборигенов.

Исследование, проведенное сотрудниками Университета Южного Квинсленда (Австралия), показало, что регулярные занятия на диджериду облегчают дыхание астматиков и улучшают состояние их здоровья в целом.

В ходе эксперимента десять мальчиков-аборигенов на протяжении шести месяцев еженедельно посещали уроки игры на диджериду. По окончании выяснилось, что их респираторные функции значительно улучшились. По словам ученых, этому способствовало глубокое и циркулярное (непрерывное) дыхание, необходимое для извлечения звуков из инструмента.

Любопытно, что девочки в исследовании не участвовали — во многих аборигенских племенах Австралии диджериду считается исключительно «мужским» инструментом. А избавиться от симптомов астмы девочки и женщины могут, если будут брать уроки вокала. Опыты показали, что пение существенно облегчает состояние астматиков обоих полов.

Диджериду изготавливается из куска ствола эвкалипта длиной до 3 метров, сердцевина которого выедена термитами. Мундштук может быть обработан черным пчелиным воском. Инструмент обычно расписывается и украшается изображениями тотемов племени.

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