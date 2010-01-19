Люди с сильной волей положительно влияют на окружающих

Умение контролировать свои желания и противостоять различным искушениям зависит от вашего окружения: исследователи Университета Джорджии и Университета Дьюка утверждают, что самообладание или его отсутствие может быть заразным. Просто наблюдение или даже мысли о ком-то, кто имеет хорошее чувство самоконтроля, затрагивают самообладание окружающих. Был замечен и противоположный эффект: несдержанные люди также неосознанно воздействуют на черты характера окружающих. Зафиксированные эффекты настолько сильные, что способны изменить поведение только из-за прочтения на экране имени человека с хорошим или плохим самообладанием за всего 10 миллисекунд. По словам специалистов, личную выдержку можно укрепить лишь благодаря социальному окружению, и если вы сами обладаете устойчивой силой воли, вы можете позитивно повлиять на людей в своём окружении.

Подобные выводы были сделаны социологами после проведения нескольких экспериментов. В первом эксперименте 36 участникам предлагалось думать о друге, который проявлял черты хорошего либо плохого самообладания. Люди с друзьями, умеющими следить за своим поведением, лучше справлялись с задачами, обычно используемыми для измерения самоконтроля. Во втором эксперименте больше 70 добровольцев наблюдали за дегустаторами, которые выбирали в качестве еды либо морковь, либо печенье. Затем им предлагалось самим попробовать продукты с того или иного блюда - как и ожидалось, выбор участников зачастую совпадал с выбором дегустаторов. В третьем эксперименте 42 человека были случайным образом распределены в список друзей с хорошим или плохим самообладанием. Во время прохождения компьютерного теста на экране мелькали имена этих друзей в течение нескольких миллисекунд. Лучшие результаты зафиксированы у тех, кому показали имена дисциплинированных и волевых друзей.

Мы склонны имитировать поведение тех, кто нам близок: уже доказано, что ожирение, курение и наркотическая зависимость, как правило, распространяются через социальные связи, говорят психологи. Теперь впервые было установлено, что и самоконтроль в отношении денежных трат, занятий спортом или карьерных целей тоже может быть "заразным". Однако, добавляют эксперты, открытие не означает, что теперь у нас появилось научное оправдание, чтобы обвинять своё окружение за личные ошибки: социальная среда всего лишь даёт стимулы для проявления тех или иных поведенческих норм.

ami-tass.ru