Симптомы холодовых аллергий

Мороз, даже небольшой, может стать причиной выраженной кожной аллергической реакции. Чаще всего наблюдается – холодовая крапивница. Тогда кожу «украшают» волдыри и покраснения. Эти изменения возникают не тогда, когда человек мерзнет, а когда уже отогревается.

Всего 15–20 минут пребывания в теплом помещении – и появляется крапивница. Не следует путать ее с обычной реакцией нормальной кожи на резкую смену температуры. У здоровых людей сосуды кожи сжимаются на холоде и расширяются в тепле, кожа краснеет и начинает чесаться. Но эти проявления абсолютно нормальны и физиологичны, к тому же проходят через 20–30 минут. Характерной границей именно аллергической реакции являются отеки, которые особенно заметные вокруг глаз и возле губ. К тому же, симптомы не исчезают так быстро, как хотелось бы – на коже они могут держаться несколько часов.

Все эти изменения бывают даже при незначительном снижении температуры. Причем спровоцировать ее может не только мороз, но и купание, мойка посуды или даже чистки картофеля в холодной воде. В этом случае достаточно эффективно перед выходом на улицу принят противоаллергические препараты и избегать переохлаждения кожи в бытовых условиях.

Холодовая крапивница может быть также последствием наличия в организме некоторых белков, которые становятся активными под воздействием холода, например, криоглобулинов – это иммунные комплексы с необычными физическими свойствами. При холодовом действии начинается их агрегация – слипание, что, приводит к высвобождению анафилотоксинов, которые повреждают ткани. В этом случае нужное серьезное лечение у иммунолога.

Диагноз «холодовая крапивница» устанавливается после проверки на холодовой тест (Дункан-тест) с кубиком льда.

Мороз часто вызывает еще и холодовой дерматит. При этом нарушается питание открытых участков кожи – на лице, ушах раковинах, кистях рук появляются бордово-красные пятна, которые зудят и шелушатся, кожа становится сухой, изменяется ее рисунок. Иногда дерматит задевает участки, особенно чувствительные к холоду, – это внутренняя поверхность бедер и колена. Такое заболевание требует комплексного лечения. Обычно назначаются препараты, улучшающие периферическое кровоснабжение, витамины А, С, Е, PP. На то, чтобы избавиться подобных приступа, идет не меньше двух недель, и лишь тогда, когда вы не переохлаждаетесь.

Людям, которые страдают от холодового дерматита, необходимо перед выходом на мороз намазать жирным кремом открыты участки кожи. Врач может порекомендовать профилактический прием антигистаминных препаратов. Ну а если на коже уже видно проявления холодового дерматита, то необходимо подумать о местной терапии. Это - противоаллергические мази, а в сложных случаях гормональные.

Некоторые люди, даже не склонны к аллергическим реакциям на холод, все равно страдают при одной только мысли, что необходимо выйти на улицу в небольшой мороз.

Например, существует так называемое, холодовое заболевание - синдром Рейно. У тех, кто ним страдает, мелкие сосуды пальцев очень чувствительны к морозу. Это вызывает сужение капилляров, кровь перестает доходить к кончикам пальцев, они становятся белыми и начинают болеть. Когда ладони отогреваются, они краснеют, но боль все-таки остается на некоторое время. При этом заболевании антиаллергические препараты абсолютно неэффективны. Вам необходимо обратиться к ревматологу, поскольку болезнь может существовать как сам по себе, так и быть следствием других заболеваний.

Кроме всех других неприятностей, холод может вызывать метеорологический хейлит. Так называется воспаление губ, которое провоцируется морозом. Нередко оно носит аллергический характер, поэтому в некоторых случаях помогают антигистаминные средства.

Однако самый надежный метод – профилактика. Перед выходом на улицу губы нужно густо мазать гигиенической помадой, а еще лучше – нанести специальный криокрем, предназначенный для неблагоприятных метеорологических условий. В случае, когда такие меры не помогают и хейлит все-таки возникает, лечение зависит от формы заболевания. Например, если вас тревожат покраснения, отек губ и болезненные язвы, то назначаются витамины, и даже гормональные мази. Если же хейлит сухой, то есть губы шелушатся и трескаются, а в углах рта возникает так называемая «заеда», помогают витаминные растворы, мази против зуда и аллергии.

Холод нередко провоцирует слезы, но это нельзя отнести к аллергическим реакциям. Просто мороз и резкий ветер является естественными раздражителями, которые вызывают сужение носослезного канала. Этот приводит к тому, что влага, которая образуется, не имеет нормального оттока, и вместо того, чтобы попадать в носоглотку, перекатывается через край век.

Помочь в этой ситуации могут глазные капли, которые имеют успокоительное действие или настойки некоторых лекарственных трав. Например, отвар семян тмина или цветков синего василька хорошо применять для профилактики. Профильтрованную жидкость нужно закапывать в глаза 2–3 разы в день, причем лучше за пару часов до выхода на улицу.

Шубы из натурального меха давно признаны врачами одним из самых аллергических видов одежды. А поскольку и погода на улице настраивает к частым простудам, то нередко человек всю зиму ходит и постоянно чихает, с распухшим носом и покрасневшими глазами, обвиняя во всем ненастье и свой слабый иммунитет, а в действительности это банальная аллергия.

Только часть аллергических проявлений у красавицы, одетой в соболя, приходится на реакцию организма на химические соединения, которыми обрабатывают шкурки, хотя, конечно, не стоит исключать и этот вариант. Исследования показали, что аллергию в этом случае могут вызывать формальдегид, который пока еще применяется в меховой промышленности, или красители, если вы носите подкрашенную шубку.

Чаще всего аллергия на шубу вызвана достаточно распространенной аллергией на мех. Поэтому если вы не держите дома животных из-за того, что они вызывают у вас аллергию, то вам лучше и шубку не покупать, во избежание неприятных последствий. Правда, следует знать, что есть аллергия на лупу в шерсти, а есть аллергия на шерсть.

Подобную аллергию могут вызывать и пуховики.

Олеся Донченко,

семейный врач.