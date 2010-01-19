Настроение врачей сказывается на качестве медпомощи

Сколько рецептов выпишет врач, какие анализы назначит и как проведёт медицинское обследование – всё это зависит от его настроения, уверены исследователи Университета Бен-Гуриона в Негеве /Израиль/. Специалисты наблюдали за работой 188 врачей и отмечали, изменяли ли люди своё профессиональное поведение в зависимости от настроения, усталости, беспокойства или депрессии. Эксперты отслеживали, сколько времени проходил визит у доктора, как врачи разговаривали с пациентами, какие лекарства выписывали и какие анализы назначали для лечения.

Оказалось, что выполнение своих профессиональных обязанностей у врачей зачастую во многом зависит от их настроения в день приёма. В те дни, когда медики находились в позитивном настроении, они больше общались с больными, выписывали меньше рецептов и тщательнее выясняли симптомы и причины недомогания. Полностью противоположная картина была замечена при плохом настроении. Также если уровни рабочего "выгорания" или стресса были высокими, настроение врача сильнее отражалось на его работе. Авторы обзора сделали вывод, что негативные эмоции и неблагоприятная атмосфера в кабинете врача могут иметь пагубные последствия для качества и расходов на лечение.

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