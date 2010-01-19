Витамин С предотвращает преждевременное старение

Витамин С, мощный антиоксидант, играющий важную роль в регуляции окислительно-восстановительных процессов в организме, возможно, предотвращает и преждевременное старение. Предварительные указания на это получили канадские специалисты из Центра исследований онкологических заболеваний в Квебеке. Они изучали "синдром Вернера" - редко встречающееся заболевание, при котором люди в возрасте около 20 лет начинают быстро стареть и часто не доживают до 50 лет.

Как сообщили авторы исследования в статье, опубликованной в "Журнале экспериментальной биологии Федерации американских научных обществ", для экспериментов они отобрали мышей с ожирением и с признаками заболевания диабетом. После введения подопытным животным препаратов, содержащих витамин С, их состояние значительно улучшилось. На контрольную группу - здоровых лабораторных мышей - препараты с витамином С никакого видимого воздействия не оказали. Исследователи предполагают, что витамин оказал воздействие на ген WRN, вызывающий "синдром Вернера".

"Мы считаем, что необходимо дальнейшее изучение факторов, вызывающих преждевременное старение организма, - отметил один из участников исследования Мишель Лебель. - Мы полагаем, что дозы витамина С могут оказывать позитивное воздействие". По словам Мишеля Лебеля, исследователи планируют организовать медицинское наблюдение за группой канадцев, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и онкологических заболеваний с тем, чтобы выяснить, присутствуют ли у них нарушения гена WRN и если да, то могут ли дополнительные дозы витамина С оказаться для них полезными.

ami-tass.ru