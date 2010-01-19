Женщины с полными губами выглядят более молодыми
Установили ученые
Женщины, обладающие полными губами, выглядят значительно моложе своего возраста. Этот неожиданный факт установили ученые семи западных университетов, проводившие соответствующие исследования по заказу крупной компании "Юниливер".
Об их результатах сообщает в своем последнем номере британский еженедельник "Санди таймс".
"Мы были поражены тем, что окружающие воспринимают женщину с полными губами более молодой, нежели она является в действительности", - заявил один из руководителей работ Дэвид Ганн. При этом он отметил, что форма губ и их размер зависят от ряда ген.
Новейшие научные исследования также объясняют большую популярность пластических операций среди женщин, которые увеличивают объем губ. Женщины инстинктивно чувствуют, что именно делает их более молодыми в глазах окружающих.