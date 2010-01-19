В Херсонской области объявлено штормовое предупреждение

В Херсонский области из-за сильного ветра и осадков на 19 -20 января объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам МЧС облгосадминистрации со ссылкой на данные Гідрометеоцентра Украины, 19 января по области ожидается северо-восточный ветер силой 15-20 м/с, местами порывы до 25-30 м/с, метели, на дорогах гололедица, днем местами слабое налипание мокрого снега, слабый гололед.

Температура воздуха ночью 4-9° мороза, днем 2-7° мороза.

По городу Херсону ожидается ветер северо-восточный 15-20м/с, на дорогах гололедица, днем слабая метель.

Такую же погоду в Херсонской области прогнозируют и на 20 января.