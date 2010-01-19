В Луганске разыскивают 6 пропавших работников больницы

В Луганске разыскивают 6 медицинских работников больницы №7, которые не были обнаружены во время спасательных работ на месте взрыва.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 16.00 по информации Луганского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в результате взрыва баллона с кислородом в луганской городской больнице №7 пострадали 9 человек, которые находились на лечении в отделениях кардиологии, неврологии, пульмонологии и интенсивной терапии.

Среди 9 пострадавших: три погибли, пять госпитализированы в областную больницу (1 – в тяжелом состоянии, 2 – в состоянии средней тяжести), один находится на амбулаторном лечении.

Продолжаются спасательные работы, уточняются данные относительно медицинских и техногенных последствий взрыва.