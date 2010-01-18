Фонд Ахметова выделяет 1 млн. грн. пострадавшим в Луганске

Благотворительный фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» выделяет 1 млн. грн. для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва в луганской больнице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, об этом говорится в обращении Р.АХМЕТОВА к пострадавшим и семьям погибших во время взрыва в больнице № 7 в Луганске.

В связи с трагическим взрывом, заявил Р.АХМЕТОВ, фонд «Развитие Украины» берет на себя следующие обязательства:

«не оставить без внимания ни одного пострадавшего от взрыва и ни одну семью, потерявшую близкого человека.

оказать помощь, в том числе и материальную, каждому несовершеннолетнему ребенку, родители которого пострадали от взрыва.

взять на себя часть ответственности по оснащению современным оборудованием 3-х наиболее пострадавших отделений медицинского учреждения, проработав объемы помощи с руководством больницы и властями города».

«Прежде всего, на эти нужды выделяется сумма – 1 млн. грн., которая может быть скорректирована, как только мы поймем весь масштаб потерь и ущерба. Я убежден, в такие минуты мы должны, как никогда, чувствовать себя одной семьей. То, что произошло - страшное горе, и его не унять никакими словами. Но наша человеческая поддержка и сострадание в такие минуты необходимы. Мы должны помочь каждому перенести тяжесть испытания и вместе стать еще сильне», подчеркнул Р.АХМЕТОВ.