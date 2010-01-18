100 тыс. грн. незаконных премий для руководства райбольницы

В Крыму разоблачена главный бухгалтер районной больницы, которая на протяжении 2006-2009 годов незаконно осуществляла начисление премий руководству больницы, чем нанесла ущерб государству на сумму свыше 100 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная небрежность).