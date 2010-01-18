В Одессе на избирательном участке родилась тройня
15:48, 18 января 2010Страна
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Две девочки и мальчик
Женщина, проголосовавшая на спецучастке №84 избирательного округа №135, расположенного в Одесском роддоме №7, сразу после принятия участия в выборах родила тройню.
Как передает корреспондент УНИАН, по словам председателя избиркома №84 Надежды КАРПИЗИНОЙ, «сразу после голосования женщина родила двух девочек и одного мальчика, что очень порадовало членов комиссии».
По ее словам, все трое новорожденных чувствуют себя хорошо.
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