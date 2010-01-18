Завтра в Украине ожидается снег

Завтра в Украине ожидается небольшой, днем в южных областях умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный и восточный, 7-12 м/с, в южной части, восточных и Днепропетровской областях порывы 15-20 м/с, в Крыму и Приазовье местами 25-30 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 11-16° мороза, на севере Левобережья до 20°, днем 7-12° мороза; в западных и южных областях ночью 7-12°, днем 4-9° мороза, на Закарпатье около 0°.

В Крыму временами снег и дождь; днем сильные осадки, местами метели, налипание мокрого снега, сильный гололед. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-4° тепла; на Южном побережье в течение суток 2-7° тепла.

На акватории Черного и Азовского морей усиление скорости ветра до 19-24 м/с, порывы до 30 м/с, сильные метели, ухудшение видимости до 100 м, обледенение судов. На украинском участке Дуная возле города Вилково будет сохраняться опасный уровень воды 155-165 см над нулем поста, подтопление пониженных незаселених участков города.

В Киевской области во вторник ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 7-12° мороза. В Киеве температура ночью 12-14°, днем около 10° мороза.