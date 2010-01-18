Гаити: число жертв может составить 200 тыс. человек

Число жертв разрушительных землетрясений на Гаити может составить 200 тысяч человек, заявил министр внутренних дел страны Поль Антуан БЬЕН-АИМЕ.

"Мы уже собрали около 50 тысяч тел и ожидаем, что всего может быть от 100 до 200 тысяч погибших, хотя мы никогда не узнаем точную цифру", - цитирует агентство Reuters слова министра.

Два землетрясения магнитудой 7 и 5,9 произошли у побережья острова Гаити 12 января. По последним данным, 250 тысяч человек получили ранения. В ночь на субботу были зарегистрированы новые подземные толчки. Эпицентр землетрясения находился на глубине приблизительно 10 километров, в 60 километрах к югу от столицы страны Порт-о-Пренс, отмечает NEWSru.