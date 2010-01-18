Киев: территорию Александровской больницы укрепят

В Киеве склон холма, на котором расположена Александровская клиническая больница, будет укреплен со стороны улицы Шовковичной .

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом говорится в соответствующем распоряжении Киевгоргосадминистрации.

Согласно документу, ОАО «Специализированное управление противооползневых подземных работ» (СУПОР) поручено осуществить противоаварийные работы по укреплению оползнеопасного склона с обустройством подпорной стены на территории Александровской клинической больницы на улице Шовковичной, 39/1А. В рамках настоящей доверенности, СУПОР путем проведения тендера определит генеральную проектную и подрядную организации по выполнению противооползневых работ, а также разработает и утвердит проектно-сметную документацию выполнения указанных работ.

Финансирование противоаварийных мероприятий будет осуществляться в рамках проекта Программы социально-экономического развития города Киева на 2012 год и последующие годы по предоставлении инвестиционных предложений Главного управления коммунального хозяйства КГГА.