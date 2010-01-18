В результате взрыва в больнице в Луганске один человек погиб

В результате взрыва в Луганской городской больнице №7 один человек погиб, один - в состоянии средней тяжести, семь находятся под завалами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения со ссылкой на информацию Луганского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

На момент взрыва в учреждении на лечении находился 261 человек и 350 медиков.

В результате взрыва повреждены отделения кардиологии, неврологии, пульмонологии, интенсивной терапии. Эвакуация пациентов из поврежденных отделений завершена.

Министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ контролирует ситуацию по оказанию медицинской помощи пострадавшим.

Заместитель министра здравоохранения Владимир ЮРЧЕНКО в составе правительственной комиссии отбыл на место происшествия.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вылетела в Луганск для изучения обстоятельств взрыва в больнице.