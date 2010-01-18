Стресс провоцирует развитие рака

Исследователи из Йельского университета (США) обнаружили, что ежедневный эмоциональный стресс, получаемый на работе, улице, дома, может провоцировать рост раковых опухолей

По их словам, любой вид травмы, будь то психическое или физическое воздействие, действует как своеобразный «мост», с помощью которого мутантные раковые клетки группируются и образуют смертельно опасную смесь.

К стрессам ученые также относят различные инфекции и воспалительные процессы, сообщает compulenta.ru.

На долю рака приходится почти четверть ежегодных смертей в США. При этом 30% смертей онкобольных происходит из-за рака легких, 10% - толстой и прямой кишок, 7% - молочной железы и около 5% - простаты.

На фоне снижения смертности от самых распространенных форм рака растет число жертв рака печени. Среди женщин также повышается смертность от рака поджелудочной железы, а среди мужчин - от рака пищевода и меланомы.

focus.ua