Воздух в метро не вредит здоровью

Качество воздуха в метро уже давно вызывает опасения не только для безопасности здоровья пассажиров, но и работников подземки. Экологи решили взять пробы воздуха в метро с целью рассмотреть воздействие частиц пыли на лёгкие 39 работников метрополитена и изучить биологические реакции на три металла, содержащихся в "подземной" пыли: железо, марганец и хром. Стальная пыль, производимая тысячами колёс поездов, проходящих через подземные туннели каждый день, служит одним из основных источников загрязнения в метро. Эксперты Lamont-Doherty Earth Observatory при Колумбийском университете пришли к выводу, что в воздухе подземного транспорта не происходит значительных биологических реакций, указывающих на повышенный риск заболеваний, связанных с экологической пылью.

Ранее американские специалисты обнаружили завышенные уровни железа, марганца и хрома на рюкзаках школьников, часто ездивших в метро. Чтобы подтвердить эти данные, учёные собирали пробы воздуха во время движения поездов, находясь на станциях - результаты оказались теми же. Кроме того, воздушные концентрации загрязнителей на станциях и в поездах более чем в сто раз превышали содержание таких же веществ на улицах. Было замечено, что грязнее всего воздух на платформах, а чище всего в машинах с кондиционерами, фильтрующими пыль.

В данном исследовании медики хотели проверить безопасность воздуха метро для тех, кто там находится регулярно. Каждый участник эксперимента носил до трёх рабочих смен специальное устройство. Отслеживалось и местонахождение работников в зависимости от их должностных обязанностей. По окончании последней смены также были проанализированы образцы крови и мочи. Результаты сравнили с двумя контрольными группами, в состав которых входили водители автобусов и офисных сотрудников. Авторы эксперимента не нашли последовательной связи между влиянием воздушной пыли и маркерами окислительного стресса или повреждением ДНК у работников метро. Однако отмечается, что в этом исследовании не было прямой оценки работы лёгких, колебаний сердечного ритма и поглощения металлов в мозге, которые могут указать на другие потенциальные риски для здоровья. Специалисты также добавляют, что необходимо провести более подробное исследование влияния воздуха метро на здоровье восприимчивых групп населения, включая детей и престарелых людей.

bechterev.ru