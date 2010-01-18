Макияж защищал глаза Нефертити от инфекций

Эффектный макияж глаз царицы Нефертити и других правителей Древнего Египта несёт в себе нечто большее, чем просто подчёркивание легендарной красоты царственных особ: французские исследователи сообщают, что такой заманчивый макияж также использовался для предотвращения или лечения глазных болезней путём удвоения дезинфицирующих составов.

Тысячелетия назад древние египтяне применяли вещества на основе свинца в качестве косметических средств, в том числе и для компонента макияжа для чёрной подводки глаз. Некоторые египтяне верили, что такой макияж играет магическую роль защиты богов Гора и Ра от ряда заболеваний. До сих пор современные учёные отклоняли такую гипотезу, поскольку составы включающие свинец имеют сильное токсичное действие.

Специалисты Университета Пьера и Мари Кюри в Париже проанализировали 52 образца древней египетской косметики, сохранённой в музее Лувра. Они определили четыре разных состава со свинцом. Как оказалось, вещества увеличили производство окиси азота на 240% в культивируемых клетках человеческой кожи. Оксид азота является ключевым сигнализирующим агентом в нашем организме, регулирующим работу иммунной системы, тем самым помогая бороться с болезнями. Глазные инфекции у египтян проживающих в тропических районах Нила в свою очередь были вызваны бактериями в результате частых наводнений и загрязнения воды. Таким образом эксперты предположили, что жители Древнего Египта намеренно использовали свинец для защиты зрения от подобных инфекций, синтезируя два соединения химическим путём и усиливая их антибактериальное действие.

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