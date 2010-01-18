"Часы Судного дня" перевели стрелки

Американские физики-ядерщики 14 января впервые с 1991 года сдвинули назад стрелку символических "часов Судного дня", созданных в начале ядерной эпохи, чтобы показать обществу, насколько близка цивилизация к мировой катастрофе, - стрелка повернулась на одну минуту и теперь до "полуночи" остается шесть минут. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Часы Судного дня" (Doomsday Clock) были созданы группой американских физиков, участвующих в атомном проекте, - редакцией журнала Bulletin of the Atomic Scientists. Впервые изображение часов появилось на обложке издания в 1947 году. Тогда их стрелка указывала на семь минут до "полуночи" - всемирной ядерной катастрофы. До сегодняшнего дня положение стрелок менялось 18 раз. Ближе всего они подходили к 12 в 1953 году - когда США и СССР один за другим провели испытания ядерной бомбы, часы показывали без двух минут полночь.

Дальше всего стрелка отошла от рокового значения в 1991 году. После того, как США и Советский Союз подписали договор о сокращении стратегических вооружений, стрелка показала 17 минут до полуночи. С того момента часы шли вперед до этого года.

Объясняя свое решение, участники проекта говорят об усилении международного сотрудничества и успехах в сокращении атомных арсеналов.

"Переговоры между Вашингтоном и Москвой о новом соглашении по стратегическим наступательным вооружениям почти завершены, планируются новые переговоры о дальнейших сокращениях американских и российских ядерных арсеналов", - говорится в сообщении на сайте Bulletin of the Atomic Scientists.

Кроме того, отмечают создатели часов, Барак ОБАМА стал первым президентом США, публично призвавшим создать мир без ядерного оружия. Миру по-прежнему угрожает глобальное изменение климата, однако и здесь есть прогресс: на климатической конференции в Копенгагене развивающиеся и развитые страны согласились взять на себя ответственность за выбросы углекислого газа и поставили цель ограничить рост температуры 2 градусами Цельсия.