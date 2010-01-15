Сумская область получила 22 машины скорой помощи
В сельские ФАПы
Сумская область, в соответствии с решением Кабинета министров о поддержке развития украинского села, получила 22 специализированных автомобиля для предоставления медицинской помощи.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской областной организации БЮТ.
Автомобили марки «Opel Combo» распределены между всеми районами области, учитывая потребности, отметили в пресс-службе.
Сегодня, 15 января, народные депутаты Украины Владимир ПОЛОХАЛО, Иван СИДЕЛЬНИК, Юрий СЕРБИН передали сертификаты в сельские ФАПы. К сертификатам прилагается справка, по которой врачи смогут в ближайшее время получить машины.
В.ПОЛОХАЛО сообщил, что Конотопский, Ахтырский, Сумской, Белопольский районы области получили по две машины, остальные 16 районов получили по одной машине скорой помощи.