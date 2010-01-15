Сумская область получила 22 машины скорой помощи

Сумская область, в соответствии с решением Кабинета министров о поддержке развития украинского села, получила 22 специализированных автомобиля для предоставления медицинской помощи.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской областной организации БЮТ.

Автомобили марки «Opel Combo» распределены между всеми районами области, учитывая потребности, отметили в пресс-службе.

Сегодня, 15 января, народные депутаты Украины Владимир ПОЛОХАЛО, Иван СИДЕЛЬНИК, Юрий СЕРБИН передали сертификаты в сельские ФАПы. К сертификатам прилагается справка, по которой врачи смогут в ближайшее время получить машины.

В.ПОЛОХАЛО сообщил, что Конотопский, Ахтырский, Сумской, Белопольский районы области получили по две машины, остальные 16 районов получили по одной машине скорой помощи.