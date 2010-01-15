На Волыни при пожаре пострадали двое младенцев

На Волыни в результате пожара пострадали двое младенцев, которым всего десять дней от роду.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МЧС в Волынской области, несчастный случай произошел вчера около 20-и часов в частном доме в селе Туровичи Турийского района.

Как выяснилось, хозяева включили кипятильник, чтобы нагреть ведро воды, а сами ушли заниматься хозяйством. В комнате остались двое новорожденных. Как заверил отец, он вернулся в дому через несколько минут. Этого оказалось достаточно, чтобы воспламенился электрический удлинитель, в который был включен кипятильник. Огонь перекинулся на диван, где лежали двойня Дашенька и Даниил. Мужчина быстро вынес детей из комнаты, бросился тушить пожар и самостоятельно его ликвидировал.

Дашенька с ожогами ІІІ-ІV степени и Данилка с ожогами ІІ-ІІІ степени госпитализированы в областную детскую больницу. Состояние детей - тяжелое.

Согласно предварительным данным, пожар произошел в результате короткого замыкания электроудлинителя.