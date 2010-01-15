Свыше 300 тыс. грн. собрано для одного из роддомов Киева

Свыше 300 тыс. грн. для приобретения спецоборудования одному из столичных роддомов было собрано в ходе благотворительной акции «Помоги Святому Николаю – сохрани жизнь ребенку», которая проводилась по инициативе ОО «Киевляне прежде всего!» и руководства Шевченковского района Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Шевченковской райгосадминистрации Виктора ПИЛИПИШИНА.

За собранные средства будет приобретен аппарат искусственной вентиляции легких, что позволяет спасти жизни младенцев, родившихся преждевременно, хирургический стол, аппарат УЗД и другое медицинское оборудование.

Инициаторы мероприятия напоминают, что благотворительная акция «Помоги Святому Николаю – сохрани жизнь ребенку» проводится второй год подряд. В прошлом году при содействии жителей столицы было собрано 20 тысяч подарков (игрушки, книжки, одежды), которые стали новогодним сюрпризом для воспитанников 25 детдомов Украины.

Как сообщал УНИАН, акция продолжалась с 17 декабря 2009 года до 14 января 2010 года и была организована в рамках новогодних мероприятий Шевченковского района города.