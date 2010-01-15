Больных с заразным туберкулезом будут жестко контролировать

Министерство здравоохранения намерено более жестко контролировать процесс лечения больных заразными формами туберкулеза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, приказом министерства от 19 ноября 2009 года №846 «Об организации оказания медицинской помощи больным химиорезистентным туберкулезом и заразной формой туберкулеза, в отношении которых судом принято решение об обязательной госпитализации» утверждены положения об отделении химиорезистентного туберкулеза и об отделении (палате) для больных заразной формой туберкулеза, которые представляют угрозу обществу, и которые добровольно не проходят курс лечения.

Документ издан во исполнение соответствующего распоряжения Кабинета Министров Украины №1285-р «О дополнительных мерах по противодействию туберкулезу».

Целью создания условий для организации обязательной госпитализации больных, которые выделяют возбудителей туберкулез в окружающую среду, и которые уклоняются от лечения и представляют угрозу распространения заболевания среди населения Украины, является достижение стабилизации эпидемической ситуации в стране за счет снижения показателей заболеваемости и смертности, предотвращения развития медикаментозной резистентности, повышения эффективности лечения.

Поэтому, заявляет Минздрав, государство сможет принимать меры к лицам, которые уклоняются от лечения, и улучшить показатели по предотвращению распространения заболеваемости.